Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sembrano destinare a concludersi con un nuovo accordo che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Si prevede che il documento venga firmato a breve e che entri immediatamente in vigore, segnando una svolta nelle relazioni tra i due paesi. L’intesa riguarda questioni legate a controversie di lunga data e mira a stabilizzare la situazione nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le fonti vicine alle trattative confermano il passo avanti.

Stati Uniti e Iran starebbero per firmare un accordo che metta fine alla guerra. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L’intesa potrebbe entrare subito in vigore, mentre i dettagli sul nucleare sarebbero rinviati a futuri negoziati. Servizio di Federico Plotti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran vicini a un accordo. Annuncio nelle prossime ore e subito in vigore

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