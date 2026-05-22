Al Arabiya | Annuncio accordo Iran-Usa nelle prossime ore entrerà in vigore subito
Secondo quanto riportato da Al Arabiya, in queste ore potrebbe essere annunciato un accordo tra Stati Uniti e Iran, con l’entrata in vigore immediata. La testata ha specificato che la bozza finale dell’intesa, mediata dal Pakistan, sarebbe ormai completata. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma fonti vicine alle trattative indicano che la firma potrebbe avvenire a breve. La notizia ha già suscitato attenzione a livello internazionale.
Potrebbe arrivare entro poche ore l’annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A riferirlo è Al Arabiya, secondo cui la bozza finale dell’intesa, mediata dal Pakistan, sarebbe ormai pronta. Tra i punti principali figurano il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e una progressiva revoca delle sanzioni statunitensi. Secondo le fonti dell’emittente emiratina, l’accordo entrerebbe in vigore subito dopo l’annuncio ufficiale delle due parti. BREAKING: The final draft of a possible agreement between the United States and Iran, mediated by Pakistan, is expected to be announced within hours, according to Al Arabiya sources. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Nelle prossime ore arriverà l’annuncio dell’accordo fra Iran e Usa ed entrerà immediatamente in vigore. Ad affermarlo è l’emittente televisiva saudita Al Arabiya. Secondo fonti dell’emittente, la bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Usa - mediato dal facebook
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