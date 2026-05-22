Al Arabiya | Annuncio accordo Iran-Usa nelle prossime ore entrerà in vigore subito

Secondo quanto riportato da Al Arabiya, in queste ore potrebbe essere annunciato un accordo tra Stati Uniti e Iran, con l’entrata in vigore immediata. La testata ha specificato che la bozza finale dell’intesa, mediata dal Pakistan, sarebbe ormai completata. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma fonti vicine alle trattative indicano che la firma potrebbe avvenire a breve. La notizia ha già suscitato attenzione a livello internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui