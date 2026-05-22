Uomini e Donne dal Trono over alla politica | Giuseppe Molonia si candida

Giuseppe Molonia, noto per il suo ruolo nel programma televisivo Uomini e Donne, ha deciso di candidarsi in campo politico. Dopo aver partecipato al Trono Over, ha annunciato la sua intenzione di entrare in politica attraverso un comunicato ufficiale. La sua candidatura riguarda una lista locale, senza dettagli sulle elezioni o le posizioni che intende sostenere. La sua scelta ha suscitato interesse tra gli spettatori e gli osservatori, che seguono da vicino questa nuova fase della sua vita pubblica.

Giuseppe Molonia, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne, torna al centro dell’attenzione per una scelta inattesa. L’ex cavaliere ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni amministrative di Zagarolo, comune della città metropolitana di Roma. Dopo le polemiche nate nel dating show di Canale 5, Molonia prova ora a cambiare percorso, passando dalla televisione alla politica locale con il sostegno del centrodestra. Uomini e Donne, Cristiana Anania parla della rottura con Ernesto Passaro Giuseppe Molonia verso le elezioni comunali. Giuseppe Molonia avrebbe scelto di mettersi in gioco come candidato consigliere comunale a Zagarolo. La notizia è circolata dopo la comparsa di manifesti e locandine condivise anche sui social. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Over - La diplomazia di Cinzia

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