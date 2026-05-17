Uomini e Donne Giuseppe Molonia rompe gli equilibri dopo la scelta

Da anticipazionitv.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Molonia ha pubblicato un messaggio di auguri indirizzato a Debora Bragetti e Alessio Pilli Stella, i due protagonisti che hanno recentemente lasciato il programma televisivo Uomini e Donne. La sua comunicazione ha suscitato una reazione tra gli spettatori e gli altri partecipanti, creando un certo fermento nel clima generale. La scelta di Molonia di rivolgersi pubblicamente ai due è stata notata come un gesto che ha modificato gli equilibri all’interno del contesto televisivo.

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Giuseppe Molonia ha pubblicamente fatto gli auguri a Debora Bragetti e Alessio Pilli Stella, creando un clima di tensione dopo la loro uscita da Uomini e Donne. Mentre la nuova coppia festeggia, l’ex fidanzata di Alessio, Rosanna Siino, non riesce a trattenere le lacrime. La situazione si complica con le parole di Giuseppe, che rischiano di generare un incidente diplomatico. Cinzia e Marco, il confronto che riaccende le tensioni a Uomini e Donne La nuova coppia di Uomini e Donne. Alessio e Debora hanno ufficializzato la loro relazione dopo un percorso ricco di alti e bassi. La loro scelta ha sorpreso molti, ma i due sembrano felici e pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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