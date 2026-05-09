Uomini e donne dal parterre over alla politica | Renata Presti si candida alle Amminsitrative

Renata Presti, nota per la sua partecipazione al programma televisivo, ha annunciato la propria candidatura alle elezioni amministrative. Dopo aver partecipato al parterre over e aver avuto un ruolo nel mondo dello spettacolo, si avvicina ora alla scena politica. La sua scelta segue quella di altre figure pubbliche che hanno deciso di impegnarsi nel settore pubblico, tra cui anche una ex dama del Trono Over.

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