Uomini e donne dal parterre over alla politica | Renata Presti si candida alle Amminsitrative
Renata Presti, nota per la sua partecipazione al programma televisivo, ha annunciato la propria candidatura alle elezioni amministrative. Dopo aver partecipato al parterre over e aver avuto un ruolo nel mondo dello spettacolo, si avvicina ora alla scena politica. La sua scelta segue quella di altre figure pubbliche che hanno deciso di impegnarsi nel settore pubblico, tra cui anche una ex dama del Trono Over.
Dopo la storica tronista Anna Munafò, anche un'ex dama del Trono over ha deciso di scendere in politica. Si tratta della 64enne trevigiana Renata Presti. La sua avventura nel dating show è terminata nel 2024 quando decise di uscire dal programma con Maurizio Franciotta, cavaliere molto più.🔗 Leggi su Today.it
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