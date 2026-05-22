Unioncamere a Paestum per la Conferenza nazionale | due giorni su Europa economia e nuove generazioni

A Capaccio Paestum si svolge il 5 e 6 giugno la Conferenza nazionale delle Camere di commercio promossa da Unioncamere. L’evento si tiene in due giorni dedicati a temi come l’Europa, l’economia e le nuove generazioni. La manifestazione riunisce rappresentanti di diverse Camere di commercio italiane e si svolge nel contesto della città di Paestum. La conferenza si svolge presso un centro congressi della zona e prevede varie sessioni di approfondimento.

Capaccio Paestum si prepara a ospitare (5 e 6 giugno) la Conferenza nazionale delle Camere di commercio promossa da Unioncamere. Due giornate di confronto che metteranno al centro il tema “Europa e Giovani”, con l’obiettivo di analizzare il ruolo della Ue nello scenario globale e le dinamiche economiche e finanziarie necessarie a sostenere lo sviluppo del continente. L’iniziativa sarà articolata in una serie di panel e momenti di approfondimento dedicati anche alle sfide legate all’istruzione, all’occupazione e all’imprenditoria giovanile, con uno sguardo specifico al valore dello sport come leva economica e sociale. Al dibattito prenderanno parte rappresentanti del mondo istituzionale, economico e accademico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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