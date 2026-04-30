Dal 15 al 17 maggio si terrà una tre giorni dedicata a racconti, incontri e approfondimenti sui diritti delle donne e delle nuove generazioni. L’evento si concentra sulle questioni legate alla tutela e alla promozione dei diritti, con momenti di confronto tra diverse realtà. Nel corso della manifestazione si discuterà anche delle sfide quotidiane legate alla difesa dei diritti, spesso ancora disconosciuti o non pienamente riconosciuti.

I l rumore di fondo della nostra epoca è fatto di slogan veloci e diritti che spesso restano solo sulla carta. Eppure, esiste un momento in cui le parole si riprendono il loro spazio e diventano azione, confronto, rivoluzione gentile. Questo momento ha un nome e una data: dal 15 al 17 maggio, il WeWorld Festival tornerà a occupare gli spazi del polo culturale BASE di Milano, ma la sua eco punterà a raggiungere ogni angolo del Paese. Giustizia sociale, femminismo e R&B. La musica di Alicia Keys racconta 25 anni di lotte per i diritti X WeWorld Festival 2026, “Unite & Plurali”. Con il titolo “Unite & Plurali”, la sedicesima edizione del festival metterà sul tavolo una verità scomoda ma necessaria: parlare di diritti oggi non è un lusso, è l’unica via per costruire un futuro che non lasci indietro nessuno.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 15 al 17 maggio torna la tre giorni di storie, incontri e riflessioni sul tem dei diritti delle donne e delle nuove generazioni

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