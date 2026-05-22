Un' auto fermata nel sud pontino | in un doppio fondo erano nascosti 18 chili di cocaina

Un'auto è stata fermata nel sud pontino dai militari della guardia di finanza del gruppo di Formia. Durante il controllo, all’interno di un doppio fondo sono stati trovati circa 17,5 chili di cocaina. L’operazione ha portato al sequestro della sostanza stupefacente, che era nascosta nella vettura. La scoperta ha portato all’arresto del conducente, che è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti. La droga sequestrata avrebbe un peso complessivo di circa 18 chili.

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