Un' auto fermata nel sud pontino | in un doppio fondo erano nascosti 18 chili di cocaina

Da latinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto è stata fermata nel sud pontino dai militari della guardia di finanza del gruppo di Formia. Durante il controllo, all’interno di un doppio fondo sono stati trovati circa 17,5 chili di cocaina. L’operazione ha portato al sequestro della sostanza stupefacente, che era nascosta nella vettura. La scoperta ha portato all’arresto del conducente, che è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti. La droga sequestrata avrebbe un peso complessivo di circa 18 chili.

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Un grosso sequestro di droga è stato compiuto nel sud pontino da parte dei militari della guardia di finanza del gruppo di Formia, che hanno scoperto 17,5 chili di cocaina.L'operazione è scattata nel corso di un posto di controllo lungo una delle principali arterie di collegamento tra il comune. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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