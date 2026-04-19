Auto rubata parcheggiata nelle vicinanze dello stadio | dentro erano nascosti cinque chili di cocaina

Una vettura parcheggiata nelle vicinanze di uno stadio è stata trovata dalla polizia con cinque chili di cocaina nascosti al suo interno. L'intervento degli agenti della squadra volanti della questura di Catania ha permesso di sequestrare la droga, che si trovava nascosta nell’alloggio della ruota di scorta e nel doppio fondo del baule posteriore. L’auto è stata sottoposta a sequestro.