Coppia di catanesi in arresto a Villa San Giovanni | in auto erano nascosti dodici chili di cocaina

Una coppia di catanesi è stata arrestata a Villa San Giovanni dopo che i carabinieri hanno trovato dodici chili di cocaina nascosti in un vano ricavato dal sedile passeggeri dell’auto. Il controllo è stato effettuato nei giorni scorsi su una vettura appena sbarcata dal traghetto. I militari hanno individuato la sostanza stupefacente durante un’ispezione approfondita del veicolo.

Ben dodici chili di cocaina nascosti in un vano ricavato dal sedile passeggeri. Questa la scoperta dei carabinieri al termine di un controllo, effettuato nei giorni scorsi, su una vettura appena sbarcata da Villa San Giovanni. A bordo c'era una coppia di catanesi: un 36enne, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Due catanesi sorpresi a scaricare 90 chili di cocaina dall'auto a Librino VIDEOUna maxi operazione antidroga è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato di Catania , che hanno intercettato un significativo carico di... Condannata banda di spacciatori, il complice in fuga aveva portato la Finanza nel covo dove erano nascosti 4 chili di cocainaEra stato decisamente rocambolesco l'arresto, da parte della Guardia di Finanza, fatto nell'ottobre del 2024 quando un malvivente in fuga aveva... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coppia di catanesi in arresto a Villa... Temi più discussi: Femminicidi e violenza di coppia, la questura di Catania porta nelle scuole le storie delle vittime; Femminicidi e violenza di coppia, la questura di Catania porta nelle scuole le storie delle vittime; I Panpers live a Catania; PERSEGUITA L’EX AMANTE E MINACCIA ANCHE IL MARITO: 56ENNE NON SI RASSEGNA ALLA FINE DELLA RELAZIONE. ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO - Questura di Catania | Polizia di Stato. Da Villa San Giovanni a Messina con 12 kg di cocaina in auto: arrestata una coppiaIl veicolo è stato fermato dai Carabinieri nel momento dello sbarco in Sicilia. Trovato anche mezzo chilo di marijuana ... corrieredellacalabria.it Sbarcati a Messina con 12 chili di cocaina, arrestata coppia di catanesiMESSINA – Sbarcati a Messina con 12 chili di cocaina in auto, arrestata una coppia di catanesi. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Messina Sud e del nucleo radiomobile. I ... livesicilia.it Coralli protetti nascosti nei bagagli: sequestro a Malpensa per una coppia di turisti dalle Mauritius. - facebook.com facebook 4 febbraio, Kean in coppia con Leao la richiesta di Allegri x.com