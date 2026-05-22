Un’arpa storica viene restituita al Conservatorio di Napoli, dove è stata realizzata circa due secoli fa. L’evento segna il ritorno di uno strumento di grande valore storico e artistico, che è stato donato all’istituzione. La consegna avviene in un contesto dedicato alla celebrazione della musica, con la presenza di rappresentanti e appassionati. La restituzione dell’arpa rappresenta un momento importante per la conservazione del patrimonio musicale della regione.

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© Lifeandnews.it - Un’arpa storica torna a casa: al Conservatorio di Napoli un dono celebra due secoli di musica

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