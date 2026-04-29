Oggi è stata consegnata al Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello” la storica Casa Paisiello, un edificio situato nella città vecchia di Taranto. L’immobile, che si trova nel centro storico, è stato oggetto di un intervento di restauro, conservazione e rifunzionalizzazione. La consegna segna il completamento di questa operazione e rappresenta un momento importante per il patrimonio culturale locale.

Tarantini Time Quotidiano È stata formalmente consegnata oggi al Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello” la storica “Casa Paisiello”, edificio situato nella città vecchia di Taranto e interessato da un intervento di restauro, conservazione e rifunzionalizzazione. I lavori sono stati realizzati grazie ai finanziamenti della Regione Puglia previsti dalla legge regionale 67 del 2018, integrati dal cofinanziamento del Comune di Taranto. L’intervento ha riguardato il consolidamento strutturale dell’immobile, distribuito su tre livelli, il recupero conservativo degli ambienti interni, il rifacimento dei solai e degli impianti, oltre alla sostituzione degli infissi e all’installazione di un ascensore.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, consegnata al Conservatorio la storica Casa Paisiello

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