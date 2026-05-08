Musica il Conservatorio di Napoli celebra il pianista Eugenio Fels

Il Conservatorio di Napoli organizza una cerimonia sabato 9 maggio alle 11 per ricordare Eugenio Fels, noto pianista e compositore morto il 20 dicembre 2024. L’evento si svolge nella sede dell’istituto e prevede interventi e esecuzioni musicali dedicate alla figura di Fels. La giornata intende onorare la carriera e l’eredità artistica del musicista.

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Sabato 9 maggio, alle ore 11, il Conservatorio di Napoli celebrerà la figura di Eugenio Fels, illustre pianista e compositore scomparso il 20 dicembre 2024. Dopo i primi omaggi resi dal Nema Ensemble e dalla Fondazione Morra, il Conservatorio promuove ora un convegno-concerto istituzionale per onorare la sua eredità musicale. L’evento vedrà la presentazione dei primi due volumi della Editio Fels, curata dalle Edizioni Konsequenz. Queste pubblicazioni, fortemente volute dalla figlia del Maestro, Maria Grazia Fels, sono disponibili gratuitamente sul sito www.incantesimodellasoglia.com, ma verranno offerte durante l’incontro anche in una speciale versione cartacea commemorativa a tiratura limitata.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Conservatorio Cherubini, un concerto celebra i 60 anni della Scuola di Musica Elettronica Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Concerto 8 maggio rinviato al 30 ottobre 2026; Il Conservatorio di Napoli omaggia Eugenio Fels a poco più di un anno dalla sua scomparsa; Al via la rassegna al conservatorio San Pietro a Majella; Napoli InCanta, al conservatorio S. Pietro a Majella voci bianche protagoniste. napoliGROUND, dieci giorni di arti soniche, nella rassegna organizzata dal ConservatorionapoliGROUND è ideato e promosso dal Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli - Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali/Area Musica Elettronica — nell'ambito delle celebrazioni per ... napoli.repubblica.it Napoli si trasforma in epicentro della musica sperimentale con ‘napoliGround’Dal 9 al 19 maggio, Napoli ospita 'napoliGround', una rassegna innovativa che fonde musica, arte e comunità, celebrando il Bicentenario del Conservatorio San Pietro a Majella con un programma dedicato ... cronachedellacampania.it EVENTI. Dieci giorni di musica e sperimentazione, in scena 'napoliGround': dal 9 al 19 maggio rassegna organizzata dal conservatorio San Pietro a Majella Il tessuto urbano che diventa laboratorio internazionale per le arti soniche e la sperimentazione interm - facebook.com facebook