Una vacanza inclusiva a sostegno delle persone con fragilità famiglie e caregiver
Il Comune di Brindisi ha concluso una prima fase di vacanza inclusiva, parte di un progetto europeo chiamato Adrinclusive, finanziato dal Programma Interreg Italia–Croazia 20212027. Questa iniziativa si concentra sulla creazione di modelli di turismo accessibile rivolti a persone con demenza e Alzheimer, con l’obiettivo di coinvolgere anche famiglie e caregiver. La sperimentazione si è svolta nella città pugliese, portando avanti un’esperienza pilota di carattere innovativo.
BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha concluso la vacanza inclusiva pilota del progetto europeo Adrinclusive, finanziato dal Programma Interreg Italia–Croazia 20212027 e dedicato allo sviluppo di modelli innovativi di turismo accessibile per persone con demenza e Alzheimer. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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