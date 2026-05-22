Una vacanza inclusiva a sostegno delle persone con fragilità famiglie e caregiver

Il Comune di Brindisi ha concluso una prima fase di vacanza inclusiva, parte di un progetto europeo chiamato Adrinclusive, finanziato dal Programma Interreg Italia–Croazia 20212027. Questa iniziativa si concentra sulla creazione di modelli di turismo accessibile rivolti a persone con demenza e Alzheimer, con l’obiettivo di coinvolgere anche famiglie e caregiver. La sperimentazione si è svolta nella città pugliese, portando avanti un’esperienza pilota di carattere innovativo.

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