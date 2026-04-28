Toscana emergenza persone non autosufficienti | Ricade tutto su donne e famiglie i caregiver sono al burnout

In Toscana, circa 45mila assistenti familiari si occupano di assistere circa 86mila persone non autosufficienti. Le donne rappresentano la maggior parte di chi si prende cura dei propri cari, spesso senza un supporto strutturato. Questa situazione ha portato molte assistenti a raggiungere livelli di affaticamento fisico e mentale elevati. La responsabilità del sostegno alle persone fragili ricade principalmente sulle famiglie, con poche risorse pubbliche disponibili.

In Toscana ci sono circa 45mila assistenti familiari, a fronte di 86mila persone non autosufficienti. Circa 13mila di essi sono ospiti delle Rsa, mentre “il resto ricade sulle famiglie, economicamente e come assistenza diretta 24 ore su 24”.Il nuovo allarme sui numeri di una problematica sempre.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Temi più discussi: Toscana, emergenza non autosufficienza: 100mila persone da assistere e famiglie sempre più sole; Livorno, al Pronto Soccorso arrivano i facilitatori relazionali: attivo il nuovo servizio di supporto a pazienti e familiari; Le imprese toscane al ministro Salvini: serve accelerare sull’emergenza infrastrutture; Ambiente e cambiamenti climatici: la Toscana verso una legge regionale sul clima.

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