’Una Traviata da cortile’ L’opera fuori dal teatro Un rito comunitario

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene annunciata un’interpretazione di “Una Traviata” diversa dal tradizionale allestimento teatrale. L’opera sarà rappresentata all’aperto, in un contesto di cortile, senza palco né sipario. Il pubblico non sarà seduto in poltrona, ma parte integrante della scena, assumendo un ruolo attivo nella narrazione. Questa versione trasforma l’evento in un rito collettivo, in cui gli spettatori condividono l’esperienza direttamente sul luogo di rappresentazione.

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No, non ci sarà un palcoscenico, e neanche un sipario di velluto. Non troverete neppure le classiche poltroncine dei teatri: il pubblico diventerà parte della narrazione. ’Una Traviata da cortile’, ideata, diretta e condotta da Alessandro Baricco, sarà come un concerto in piazza, un rito comunitario: "Io la immagino come una grande festa di paese con i musicanti che arrivano, suonano e cantano, e un fisarmonicista che li accompagna. Naturalmente sulle musiche di Giuseppe Verdi ", annuncia il celebre scrittore che ha creato uno spettacolo di narrazione e di musica dal vivo. Porterà l’opera fuori dai teatri per trasformarla in un’esperienza collettiva, immersiva e popolare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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