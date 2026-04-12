Alessandro Baricco sarà protagonista di una rappresentazione teatrale intitolata “Una Traviata da cortile”. L’evento si terrà a Torino e prevede una nuova interpretazione dell’opera, con la partecipazione di attori e musicisti. La produzione coinvolge diverse figure artistiche e utilizza un allestimento che mira a rinnovare la tradizione teatrale. La serata promette di offrire un’esperienza originale rispetto alle versioni classiche.

TORINO – Sarà Alessandro Baricco a guidare il pubblico dentro una nuova e sorprendente rilettura de “La Traviata” di Giuseppe Verdi con “Una Traviata da cortile”, spettacolo di narrazione e musica dal vivo che nei prossimi mesi porterà l’opera fuori dai teatri per trasformarla in un’esperienza collettiva, immersiva e popolare. Con la direzione musicale di Enrico Melozzi, la direzione creativa e casting di Gloria Campaner, il progetto è una nuova produzione di Alessandro Baricco, Domenico Procacci e IMARTS – International Music & Arts. Pensata per spazi aperti e cortili, la messinscena rompe deliberatamente gli schemi della tradizione operistica: non esiste più separazione tra palco e platea, e il pubblico diventa parte integrante della storia.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alessandro Baricco in teatro con “Una Traviata da cortile”

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operaclassica: una traviata da cortile di Baricco a Parma