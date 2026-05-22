Una traccia di sangue ha portato alla riapertura di un caso di omicidio avvenuto 35 anni fa. La vittima, una donna di 35 anni, fu trovata morta nella sua pasticceria situata a Roncade, in Veneto, il 29 gennaio del 1991. Le indagini si sono riaperte dopo l’analisi di un reperto ematico, che ha fornito nuovi elementi utili a ricostruire le circostanze dell’omicidio. La procura ha avviato ulteriori verifiche per approfondire il caso e identificare eventuali responsabilità.

Sandra Casagrande venne uccisa nella sua pasticceria a Roncade, in Veneto, il 29 gennaio del 1991: ora c'è un nuovo indagato Il confronto genetico fra le tracce di sangue lasciate in un omicidio del 1991 e il DNA contenuto nelle banche dati delle forze dell’ordine ha permesso di trovare un nuovo indagato per un caso mai risolto. Ai tempi dell’uccisione di Sandra Casagrande – pasticcera di Roncade, in provincia di Treviso, accoltellata nel suo negozio la sera del 29 gennaio di 35 anni fa – furono indagati una decina di uomini, ma in tutti i casi senza esito. Ora è indagato Paolo Gorghetto, un 57enne (che all’epoca aveva 22 anni) di cui non è noto alcun rapporto con la donna uccisa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una traccia di sangue ha permesso di riaprire un caso di omicidio di 35 anni fa

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