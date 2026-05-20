Radio britannica annuncia la morte del re Carlo III ma è un errore | Causato da malfunzionamento del computer
Una radio dell'Essex ha trasmesso per errore la notizia della morte del re Carlo III, suscitando sorpresa tra gli ascoltatori. Poco dopo, la stessa emittente si è scusata con il pubblico e con il sovrano, spiegando che l'annuncio era stato causato da un malfunzionamento del sistema informatico. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rischi legati a problemi tecnici nelle trasmissioni in diretta, senza che siano state riportate conseguenze legali o altre ripercussioni ufficiali.
Una radio dell’Essex ha erroneamente dato l'annuncio della morte di re Carlo III. La stazione si è poi scusata con il re e con gli ascoltatori attribuendo l'errore a un malfunzionamento del computer. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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