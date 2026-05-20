Radio britannica annuncia la morte del re Carlo III ma è un errore | Causato da malfunzionamento del computer

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una radio dell'Essex ha trasmesso per errore la notizia della morte del re Carlo III, suscitando sorpresa tra gli ascoltatori. Poco dopo, la stessa emittente si è scusata con il pubblico e con il sovrano, spiegando che l'annuncio era stato causato da un malfunzionamento del sistema informatico. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rischi legati a problemi tecnici nelle trasmissioni in diretta, senza che siano state riportate conseguenze legali o altre ripercussioni ufficiali.

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Una radio dell’Essex ha erroneamente dato l'annuncio della morte di re Carlo III. La stazione si è poi scusata con il re e con gli ascoltatori attribuendo l'errore a un malfunzionamento del computer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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