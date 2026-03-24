L'autore riflette sulla durata dell'amore, affermando di amare una donna per tutta la vita se questa passione nasce. Ricorda le relazioni con due attrici e le rispettive famiglie, composte da due mogli e quattro figli. La convinzione che l'amore mantenga la sua validità nel tempo si basa sulla persistenza delle ragioni e della bellezza che ha caratterizzato i sentimenti.

«Se amo una donna, è per tutta la vita: le ragioni per cui l’ho amata sussistono, la bellezza permane. Perché smettere solo perché non si va più a letto insieme?», Gino Paoli, il cantautore genovese morto oggi a 91 anni, ha avuto una vita sentimentale intensa e tormentata, segnata da amori celebri e passionali. Le figure chiave sono state Ornella Vanoni, con cui ebbe una relazione intensa negli anni '60, e l'attrice Stefania Sandrelli, da cui nacque la figlia Amanda nel 1964. Dal 1991 era sposato con Paola Penzo, madre dei suoi figli minori. La prima moglie La prima moglie di Paoli è stata Anna Fabbri, erano gli anni ’60, lui era già famoso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Gli amori "senza fine" con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni, le due mogli e i quattro figli: «Se amo una donna, è per tutta la vita»

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Il triangolo amoroso con la prima moglie e Stefania Sandrelli (che aveva 15 anni), il rapporto con la Vanoni: tutti i suoi amori - facebook.com facebook