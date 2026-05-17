Viareggio, 17 maggio 2026 – A giugno Stefania Sandrelli, una delle attrici più amate e rappresentative del cinema italiano e internazionale, f esteggerà il traguardo degli ottant’anni. Per celebrare questo importante anniversario, l’amministrazione comunale di Viareggio – città natale dell’attrice, nata nel 1946 insieme alla nascita della Repubblica italiana – promuove la mostra omaggio interamente dedicata a lei dal titolo «Stefania 80». L’esposizione, organizzata dall’associazione Teatro di Verzura e che sarà visitabile fino al 30 agosto, è un viaggio attraverso la straordinaria carriera artistica dell’attrice. La rassegna è stata inaugurata nei giorni scorsi proprio a Viareggio negli spazi di Villa Paolina, alla presenza dell’assessore alla cultura Elisabetta Matteucci e dei curatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Viareggio amore mio”. Mostra per Stefania Sandrelli: in una lettera a La Nazione scrive perchè non era all’inaugurazione

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