Una rete contro povertà ed emarginazione | presentato il Centro Servizi in tre Comuni
Nelle ultime settimane si sono svolti incontri ufficiali in tre diversi Comuni, durante i quali è stato presentato il nuovo Centro Servizi dedicato a combattere povertà ed emarginazione. Questi incontri hanno coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e hanno portato alla creazione di una rete territoriale più strutturata. La presentazione si è svolta nei Comuni di Erchie, San Pancrazio Salentino e Carovigno, segnando un passo importante nella definizione di strumenti condivisi per affrontare le fragilità sociali.
Una rete territoriale più forte per contrastare povertà, fragilità ed emarginazione: è questo il risultato dei tre incontri istituzionali che, nei Comuni di Erchie, San Pancrazio Salentino e Carovigno nei giorni scorsi, hanno segnato la presentazione ufficiale del Centro Servizi per la Povertà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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