Una rete contro povertà ed emarginazione | presentato il Centro Servizi in tre Comuni

Nelle ultime settimane si sono svolti incontri ufficiali in tre diversi Comuni, durante i quali è stato presentato il nuovo Centro Servizi dedicato a combattere povertà ed emarginazione. Questi incontri hanno coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e hanno portato alla creazione di una rete territoriale più strutturata. La presentazione si è svolta nei Comuni di Erchie, San Pancrazio Salentino e Carovigno, segnando un passo importante nella definizione di strumenti condivisi per affrontare le fragilità sociali.

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