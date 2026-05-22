Una rete contro povertà ed emarginazione | presentato il Centro Servizi in tre Comuni

Da brindisireport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si sono svolti incontri ufficiali in tre diversi Comuni, durante i quali è stato presentato il nuovo Centro Servizi dedicato a combattere povertà ed emarginazione. Questi incontri hanno coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e hanno portato alla creazione di una rete territoriale più strutturata. La presentazione si è svolta nei Comuni di Erchie, San Pancrazio Salentino e Carovigno, segnando un passo importante nella definizione di strumenti condivisi per affrontare le fragilità sociali.

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Una rete territoriale più forte per contrastare povertà, fragilità ed emarginazione: è questo il risultato dei tre incontri istituzionali che, nei Comuni di Erchie, San Pancrazio Salentino e Carovigno nei giorni scorsi, hanno segnato la presentazione ufficiale del Centro Servizi per la Povertà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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