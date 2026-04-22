Alle Fortezze degrado povertà ed emarginazione Sesso in pieno giorno sotto la chiesa | FOTO

Una cittadina di Viterbo ha segnalato sui social un aumento di situazioni di degrado, povertà ed emarginazione nelle zone delle Fortezze. Ha inoltre riferito di aver assistito a un episodio di sesso in pieno giorno sotto la chiesa centrale della città. La denuncia evidenzia una percezione di insicurezza e di disagio crescente tra i residenti, con le aree pubbliche che sembrano essere diventate teatro di comportamenti non consueti.

“Nella mia città ormai è consentito il sesso in strada”. Inizia così la segnalazione-sfogo di una cittadina di Viterbo che via social racconta una situazione di degrado ritenuta insostenibile. In particolare nella zona di porta San Leonardo e delle Fortezze, dove sono ancora in corso gli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Rimini, sesso in spiaggia in pieno giorno: sconcerto tra i turistiIn questi giorni milioni di italiani stanno approfittando delle temperature quasi estive per festeggiare insieme le festività pasquali. Rimini, spiaggia "bollente" a Pasqua: sesso in pieno giorno davanti ai turistiPasqua tra sole, mare e temperature primaverili: per le decine di turisti che hanno scelto il litorale riminese, è la giornata ideale per la spiaggia.