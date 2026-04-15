Servizi sociali online l' avviso per la costituzione della Rete territoriale anti-emarginazione

Sul sito del Comune di Catania è stato pubblicato un avviso pubblico per la creazione di una Rete Territoriale Anti-Emarginazione. L'iniziativa riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di enti e associazioni che vogliono partecipare alla rete di servizi sociali. L’obiettivo è rafforzare le azioni di contrasto all'emarginazione sociale nel territorio, coinvolgendo diversi soggetti del terzo settore. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata per i prossimi giorni.

È online sul sito del Comune di Catania l’avviso pubblico “Manifestazione di Interesse per la costituzione della Rete Territoriale Anti-Emarginazione A.L.B.A, Azione Locale per il Benessere e l’Autonomia".L’iniziativa è promossa dall’assessorato ai Servizi sociali e fa leva sull’alleanza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sportello lavoro in municipio: "Rafforziamo la rete territoriale dei servizi per i disoccupati""Siamo sempre a fianco di chi cerca occupazione": a Cambiago ha aperto lo Sportello lavoro di Afol, "al servizio della comunità". Servizi sociali: il Comune promuove la nascita del “Tavolo di coordinamento territoriale su politiche e interventi di bassa soglia”Il tavolo si riunirà trimestralmente, con calendario prefissato e definizione preventiva dei temi da trattare. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Servizio Civile Universale; Manifestazione di interesse ai servizi estivi per i minori; Housing First e Stazione di Posta, il Comune cerca un unico gestore per i due servizi; BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2026 | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia. Servizi Sociali in prima linea: Cerchiamo di aiutare tuttiÈ l’assessorato che deve occuparsi delle persone, che accoglie le fragilità e trova soluzioni alle emergenze. Il settore servizi sociali del comune registra anche per il 2023 una situazione pesante, ... ilrestodelcarlino.it Politiche sociali, l’assessore Bartolazzi presente all’insediamento della Consulta per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitariCagliari, 28 gennaio 2025 - L’assessore alla Sanità, Igiene e Servizi Sociali Armando Bartolazzi ha partecipato stamane alla seduta di insediamento della Consulta per i servizi sociali, socio-sanitari ... regione.sardegna.it APPUNTAMENTO CON IL SOCIALE STASERA A RESANA! Sarà il "neo" assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto Paola Roma la protagonista questa sera dell'incontro, organizzato da Associazione San Francesco e Comune di Resana, che si terrà - facebook.com facebook Ho portato il mio saluto all’assemblea di Confcooperative federsolidarietà e Sanità Lazio “ La Cooperazione che si prende cura della comunità “ per testimoniare l’importanza del mondo della cooperazione e di Confcooperative nell’espletamento dei servizi so x.com