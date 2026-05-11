Il canile di Latina apre le porte | protagonisti gli amici a quattro zampe in cerca di una famiglia
Il canile di Latina riapre le sue porte al pubblico, con un evento dedicato ai cani in attesa di adozione. Dopo la partecipazione all’iniziativa “Il Canile va in città”, i volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina ODV, che gestiscono la struttura di Chiesuola da più di trent’anni, promuovono una nuova attività rivolta ai cani ospitati. L’obiettivo è favorire l’incontro tra i cani e le persone interessate a trovare una nuova famiglia.
Dopo essersi messi in mostra e fatti conoscere in occasione dell’iniziativa “Il Canile va in città”, sono ancora una volta loro i protagonisti della nuova attività promossa dai volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina ODV che gestiscono il canile di Chiesuola da oltre trent’anni.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: "Il Canile va in città”: in centro sfilano gli amici a quattro zampe in cerca di una famiglia
Porte aperte al Canile di via Nonantolana, visite guidate, gadget e adozioni per sostenere gli amici a quattro zampeTornano gli open day al Canile intercomunale di Modena, dove tutte le persone interessate possono visitare la struttura e conoscere gli ospiti in...
Argomenti più discussi: Chiesuola apre le porte ai cittadini: domenica l’Open Day del canile comunale; Bimbo di 7 anni azzannato da un pitbull davanti ai genitori: Non riuscivano a staccare il cane dalla gamba; Bambino azzannato dal pitbull, il Comune valuta nuove restrizioni; Bambino azzannato da un cane, portato in eliambualnza in ospedale.
ADOTTATO Il bellissimo e simpatico Marino, il nostro mini pitt tra i protagonisti della sfilata Il Canile va in città, va a casa con il suo papà! Buona vita, dolcissimo ragazzo! ? - #adottati ##lorocelhannofatta #amorepersempre #amicidelcanedilatina #nu facebook
Donne della Gen X che vivono sole; cosa state facendo per lavorare? reddit
Azzannati dal cane, panico per 30 minuti: il mastiff anestetizzato e portato in canile. il proprietario denunciato a LatinaLATINA - Un cane impazzito, un quartiere terrorizzato, il proprietario dell'animale denunciato. Il giorno dopo in Q4 sono ancora tutti sconvolti per quanto accaduto sotto ai palazzoni di viale ... ilmessaggero.it