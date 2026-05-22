Una galleria sotterranea per salvare Bologna dalle alluvioni

A Bologna si sta pianificando la costruzione di una galleria sotterranea destinata a ridurre il rischio di alluvioni in città. Regione e Comune hanno deciso di collaborare per realizzare questa infrastruttura, che dovrebbe migliorare la gestione delle acque in caso di precipitazioni intense. La decisione arriva in risposta alle frequenti alluvioni che hanno colpito la zona negli ultimi anni, causando danni a proprietà e infrastrutture. La progettazione e i tempi di realizzazione sono ancora in fase di definizione.

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