Dalle alluvioni ai downburst capire i nuovi fenomeni estremi per difendere il territorio | una serata speciale con Meteo Forlì-Cesena
Una serata organizzata da Meteo Forlì-Cesena ha approfondito i recenti fenomeni atmosferici estremi, come alluvioni e downburst, che interessano il territorio. L’evento ha messo in luce come le variazioni climatiche influenzino eventi meteorologici intensi e improvvisi. L’obiettivo principale è stato comprendere meglio questi fenomeni per migliorare le strategie di tutela e prevenzione locale. Si tratta di un tema che riguarda direttamente la sicurezza delle comunità interessate.
Non si tratta più solo di sapere se "uscire con l’ombrello", ma di capire come i cambiamenti climatici stiano riscrivendo la sicurezza del nostro territorio. Giovedì sera, al Polisportivo di Roncadello, si è tenuto l’incontro "Meteorologia per tutti: conoscere per difenderci dai fenomeni estremi". 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Allerta meteo in crescita: fenomeni estremi minacciano il bacino mediterraneo con impatti immediati sull’ItaliaUn’ondata di eventi meteorologici estremi si sta intensificando nel bacino mediterraneo, mettendo in allarme le regioni costiere dell’Italia e del...
Sarà l’estate del ‘Niño super’: caldo record e fenomeni meteo estremi. Cosa dicono gli espertiFirenze, 9 aprile 2026 – Quella del 2026 si prospetta un’estate rovente per l’Italia e per tutto il mondo.