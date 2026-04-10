Dalle alluvioni ai downburst capire i nuovi fenomeni estremi per difendere il territorio | una serata speciale con Meteo Forlì-Cesena

Una serata organizzata da Meteo Forlì-Cesena ha approfondito i recenti fenomeni atmosferici estremi, come alluvioni e downburst, che interessano il territorio. L’evento ha messo in luce come le variazioni climatiche influenzino eventi meteorologici intensi e improvvisi. L’obiettivo principale è stato comprendere meglio questi fenomeni per migliorare le strategie di tutela e prevenzione locale. Si tratta di un tema che riguarda direttamente la sicurezza delle comunità interessate.