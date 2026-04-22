Durante la cerimonia per il 219° anno accademico presso l’Accademia nazionale di Agricoltura, il commissario straordinario ha annunciato un investimento di un miliardo di euro destinato a interventi di prevenzione e protezione del territorio. Il focus principale riguarda le aree colpite da recenti alluvioni in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con l’obiettivo di ridurre i rischi futuri e migliorare la gestione delle emergenze.

Durante la celebrazione del 219° anno accademico presso l’Accademia nazionale di Agricoltura, il commissario straordinario Curcio ha delineato il percorso per superare le conseguenze delle alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna, insieme a Toscana e Marche. Il piano si articola attraverso tre passaggi distinti: la gestione dell’urgenza, il ripristino delle condizioni precedenti e, infine, una fase decisiva dedicata alla pianificazione territoriale e alla prevenzione dei rischi futuri. Dalla gestione dell’emergenza alla responsabilità degli enti locali. Il passaggio dalla fase di soccorso immediato a quella di una visione strategica del territorio non è un processo automatico, ma implica un cambio di competenze e di compiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvioni: un miliardo per prevenire i rischi e salvare il territorio

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