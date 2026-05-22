Un viaggio tra identità e memoria | Gilda Pagnozzi presenta il libro Scappare
BRINDISI - La città di Brindisi continua a raccontarsi attraverso le parole e gli incontri di Librante 2026, la rassegna dedicata alla letteratura contemporanea che anima il cuore culturale della città. Sabato 23 maggio, alle ore 18:00, presso la Biblioteca del Vicolo, sarà presentato il romanzo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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