Pistoia viaggio tra sale e memoria | il libro di Fausto Meoli

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pistoia, un nuovo libro di Fausto Meoli esplora le sale cinematografiche ormai scomparse tra Firenze e Pistoia, parlando della loro storia e dei film che le hanno animate. Il testo analizza come novanta pellicole abbiano rappresentato l’evoluzione dell’anima umana nel corso del tempo. La narrazione si concentra sui ricordi e sui segreti di queste sale che, nel passato, hanno offerto momenti di svago e cultura alla comunità locale.

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? Domande chiave Come possono novanta pellicole raccontare l'evoluzione dell'anima umana?. Quali segreti custodiscono le sale cinematografiche ormai scomparse tra Firenze e Pistoia?. Perché il cinema è stato il principale collante sociale delle nostre comunità?. Come possiamo proteggere la memoria dei luoghi che hanno formato generazioni?.? In Breve Evento giovedì 14 maggio ore 21 presso lo Spazio 77 di Pistoia.. Proiezione del documentario Cinema Universale d’Essai diretto da Federico Micali nel 2009.. Contatti per l'evento tramite segreteria Circolo Hitachi o Stefano Spinelli al 3296334850.. Il volume di Meoli analizza novanta pellicole tra anni Sessanta e produzioni recenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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