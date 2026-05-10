Pistoia viaggio tra sale e memoria | il libro di Fausto Meoli

A Pistoia, un nuovo libro di Fausto Meoli esplora le sale cinematografiche ormai scomparse tra Firenze e Pistoia, parlando della loro storia e dei film che le hanno animate. Il testo analizza come novanta pellicole abbiano rappresentato l’evoluzione dell’anima umana nel corso del tempo. La narrazione si concentra sui ricordi e sui segreti di queste sale che, nel passato, hanno offerto momenti di svago e cultura alla comunità locale.

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