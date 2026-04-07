Michele Ainis presenta Controtempo | romanzo tra mistero memoria e identità

Giovedì alle 17 si terrà la presentazione in Italia del nuovo romanzo dello scrittore e giurista messinese. Il libro, intitolato “Controtempo”, è un’opera che si concentra su temi come il mistero, la memoria e l’identità. La presentazione sarà l’occasione per scoprire il testo in prima assoluta nel paese.

Prima presentazione italiana al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca per l’ultima opera del giurista e scrittore messinese, con dialogo di Milena Romeo e letture di Antonio Lo Presti Sarà presentato in prima assoluta italiana il nuovo romanzo del giurista e scrittore messinese Michele Ainis, che giovedì alle 17.30 porterà al pubblico “Controtempo” nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina. L’incontro vedrà il dialogo tra l’autore e la giornalista Milena Romeo, mentre le letture saranno affidate all’attore Antonio Lo Presti, che accompagnerà alcuni passaggi del romanzo. Al centro della storia c’è un farmacista che scompare improvvisamente, dando avvio a un inseguimento condotto da due donne in un intreccio narrativo sospeso tra memoria e immaginazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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