Un viaggio attraverso i borghi e i paesaggi geologici al via la Settimana europea Geoparks

È iniziata la 21ª edizione della Settimana europea Geoparks, con il Parco delle Madonie protagonista di una giornata dedicata a cultura, natura e tradizioni. Durante l’evento, sono stati organizzati escursioni nei borghi e nei paesaggi geologici della zona, coinvolgendo visitatori e residenti. Sono stati presentati percorsi e attività che mettono in risalto le caratteristiche del territorio, con attenzione particolare ai processi geologici e alle testimonianze storiche presenti nell’area.

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