Un viaggio attraverso i borghi e i paesaggi geologici al via la Settimana europea Geoparks

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la 21ª edizione della Settimana europea Geoparks, con il Parco delle Madonie protagonista di una giornata dedicata a cultura, natura e tradizioni. Durante l’evento, sono stati organizzati escursioni nei borghi e nei paesaggi geologici della zona, coinvolgendo visitatori e residenti. Sono stati presentati percorsi e attività che mettono in risalto le caratteristiche del territorio, con attenzione particolare ai processi geologici e alle testimonianze storiche presenti nell’area.

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In occasione dell'edizione numero 21 della Settimana europea Geoparks, il Parco delle Madonie si anima con una giornata ricca di cultura, natura e tradizioni. Un viaggio attraverso i borghi e i paesaggi geologici per scoprire il cuore pulsante di questo splendido territorio.Il programma di sabato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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