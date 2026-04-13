Raccolto nelle dimensioni e concentrato nelle attrattive: il Trentino conta ben undici gioielli insigniti del marchio dei Borghi più belli d'Italia, una costellazione di luoghi autentici che disegnano una geografia diffusa di bellezza tra valli, laghi e montagne, perfetta da visitare nella bella stagione con le temperature via via più calde e le giornate sempre più lunghe. Si parte da Canale di Tenno, affacciato tra il Garda e le prime alture, dove vicoli in pietra, ballatoi e corti restituiscono intatto un impianto medievale di grande fascino, mentre poco più a nord Rango, nelle Giudicarie, accoglie tra portici, androni e case contadine che raccontano una ruralità ancora viva e vissuta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Undici borghi "gioiello" certificati tra architettura, paesaggi e storia

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Il castello di Eilean Donan, tra storia antichissima e paesaggi fatatiLe Highlands scozzesi sono uno scrigno rustico che al suo interno contiene meravigliosi gioielli.