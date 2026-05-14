Borghi fantasma e trekking rurale nei Sicani | ecco il tour tra memoria e paesaggi

Un'intera giornata dedicata all'esplorazione dei Monti Sicani, dove si attraversano sentieri rurali, borghi ormai disabitati e aree che conservano tracce della memoria contadina. Il tour si svolge lungo percorsi che collegano piccoli insediamenti abbandonati e percorsi naturalistici immersi in paesaggi suggestivi, offrendo un'idea chiara di questa zona rurale e della sua storia. La giornata si conclude con un itinerario che combina natura e testimonianze storiche di un territorio spesso dimenticato.

Un’intera giornata tra cammini rurali, borghi abbandonati e memoria contadina nel cuore dei Monti Sicani. È lo spirito di “Trekking rurale. Un viaggio nei borghi fantasma”, l’iniziativa organizzata da Minerva Aps in programma sabato 16 maggio dalle 9 alle 19.A guidare il percorso sarà Beniamino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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