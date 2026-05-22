Un tubone sotto la collina | la galleria anti-esondazione del Ravone da 100 milioni

È stata completata una galleria lunga circa 2,5 chilometri sotto la collina, progettata per gestire le piene del torrente Ravone. La struttura è stata costruita per deviare le acque del torrente nel fiume Reno, con l’obiettivo di prevenire eventuali esondazioni future. Il progetto, che ha richiesto un investimento di circa 100 milioni di euro, è stato realizzato per ridurre il rischio di allagamenti a Bologna in caso di piene intense. La galleria rappresenta una soluzione tecnica per la gestione delle acque durante le stagioni di pioggia.

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