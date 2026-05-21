Ravone ecco la galleria scolmatrice che intercetta le piene | Per mettere in sicurezza Bologna

Il 21 maggio 2026 si è annunciato l’avvio di un intervento a Bologna che prevede la realizzazione di una galleria scolmatrice lunga circa 2,5 chilometri. Questa opera è stata progettata per intercettare le piene del torrente Ravone e deviarle nel fiume Reno. L’obiettivo è mettere in sicurezza le zone circostanti, riducendo il rischio di alluvioni durante eventi di pioggia intensa. L’intervento, secondo quanto comunicato, mira a proteggere le aree abitate e le infrastrutture vicine al torrente.

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