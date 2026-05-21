Ravone ecco la galleria scolmatrice che intercetta le piene | Per mettere in sicurezza Bologna
Il 21 maggio 2026 si è annunciato l’avvio di un intervento a Bologna che prevede la realizzazione di una galleria scolmatrice lunga circa 2,5 chilometri. Questa opera è stata progettata per intercettare le piene del torrente Ravone e deviarle nel fiume Reno. L’obiettivo è mettere in sicurezza le zone circostanti, riducendo il rischio di alluvioni durante eventi di pioggia intensa. L’intervento, secondo quanto comunicato, mira a proteggere le aree abitate e le infrastrutture vicine al torrente.
Bologna 21 maggio 2026 – Una galleria scolmatrice di circa 2,5 chilometri in grado di intercettare e deviare nel fiume Reno le piene del torrente Ravone. È questa l’ipotesi progettuale condivisa dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna e illustrata oggi dal presidente, Michele de Pascale, e dal sindaco, Matteo Lepore, durante la seduta della commissione comunale “Gestione dei rischi idraulici e idrogeologici della Città di Bologna”. La proposta della galleria scolmatrice, da realizzare sotto la collina, è considerata dagli enti la soluzione più idonea anche a seguito dello studio commissionato al professor Marco Maglionico del Dicam, il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna, che nei mesi scorsi ha realizzato un modello digitale del Ravone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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