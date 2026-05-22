Nelle puntate di Un Posto al Sole in programma dal 25 al 29 maggio 2026, il personaggio di Stefano Mori decide di tentare di tornare insieme a Greta Fournier, con l’intenzione di riconquistarla. La trama si concentra sui tentativi di Stefano di avvicinarsi nuovamente a Greta, mentre lei affronta le proprie decisioni e reazioni. La storyline si sviluppa attraverso incontri e confronti tra i personaggi, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi delle relazioni personali.

© US Rai Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole, Stefano Mori si pone un nuovo obiettivo: riconquistare l’amante Greta Fournier. Definito l’accordo societario con Marina Giordano, l’imprenditore torna alla carica con l’ex di Roberto Ferri, nonostante il suo matrimonio con Lucrezia. Un piano che potrebbe fare comodo alla stessa Giordano, data la vicinanza “pericolosa” tra Roberto e Greta. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Stefano vuole riconquistare Greta

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Un posto al sole anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Raffaele contro Ornella

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