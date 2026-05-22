Un posto al sole le anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026 | la decisione di Alberto

Nella settimana dal 25 al 29 maggio 2026, la soap di Rai 3 presenterà diverse novità per i suoi spettatori. Al centro delle puntate ci sarà la decisione presa da Alberto, un personaggio della storia, che influenzerà le dinamiche tra i protagonisti. La programmazione si svolge ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20, mantenendo il pubblico costantemente aggiornato sugli sviluppi delle vicende. La settimana si preannuncia ricca di colpi di scena e cambiamenti nelle relazioni tra i personaggi.

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 25 al 29 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. Nelle puntate della scorsa settimana emergono... 🔗 Leggi su Dilei.it

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