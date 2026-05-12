Gepafin rinnova il consiglio di amministrazione | aperte le candidature

Da perugiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria ha pubblicato un avviso nel Bollettino Ufficiale per la presentazione delle candidature al rinnovo del consiglio di amministrazione di Gepafin. La procedura riguarda le persone interessate a essere nominate nel nuovo organo direttivo della società finanziaria regionale. Le candidature devono essere presentate entro i termini stabiliti e verranno valutate secondo le procedure previste. La selezione si concluderà con l’insediamento del nuovo consiglio.

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Verso il nuovo consiglio di amministrazione di Gepafin.La Regione Umbria ha pubblicato, nell’edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale (BUR) n. 20 dell'8 maggio 2026, l’avviso pubblico per la nomina dei rappresentanti regionali all'interno del consiglio di amministrazione di Gepafin Spa. La.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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