Aperto a Ganaceto il nuovo tratto ciclopedonale lungo la Nazionale per Carpi

È stato inaugurato a Ganaceto un nuovo tratto ciclopedonale situato a sud del centro urbano. La nuova sezione collega Stradello Lenzini, vicino alla strada Nazionale per Carpi, con il percorso già presente da via Forghieri fino al confine comunale di Modena nella zona di Appalto di Soliera. La tratta si inserisce nel percorso ciclabile e pedonale esistente, ampliando le possibilità di collegamento tra le varie aree della zona. L'apertura è stata annunciata ufficialmente nelle ultime settimane.

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