Aperto a Ganaceto il nuovo tratto ciclopedonale lungo la Nazionale per Carpi

Da modenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato a Ganaceto un nuovo tratto ciclopedonale situato a sud del centro urbano. La nuova sezione collega Stradello Lenzini, vicino alla strada Nazionale per Carpi, con il percorso già presente da via Forghieri fino al confine comunale di Modena nella zona di Appalto di Soliera. La tratta si inserisce nel percorso ciclabile e pedonale esistente, ampliando le possibilità di collegamento tra le varie aree della zona. L'apertura è stata annunciata ufficialmente nelle ultime settimane.

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È stato aperto il un nuovo tratto ciclopedonale a sud del centro urbano di Ganaceto, che collega Stradello Lenzini, a fianco della strada Nazionale per Carpi, con il tracciato ciclopedonale esistente da via Forghieri fino al limite del Comune di Modena in località Appalto di Soliera. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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