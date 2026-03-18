Oggi è stato aperto al pubblico un nuovo tratto di pista ciclopedonale tra Ceciliano e Arezzo. L’intervento riguarda un percorso che permette di collegare la frazione alla città, offrendo un’alternativa per spostarsi in bicicletta o a piedi. La realizzazione si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Inaugurato oggi il nuovo tratto di pista ciclopedonale che connette il percorso di sottoattraversamento della rotatoria Setteponti nei pressi del centro commerciale “Al Magnifico” attraverso le aree verdi agricole limitrofe alla tangenziale urbana lungo viale Filippo Turati, proseguendo verso nord fino a raggiungere il centro abitato di Ceciliano grazie alla costruzione di un nuovo attraversamento sul torrente Gavardello. Un intervento previsto dal Biciplan e strategico all’interno della rete ciclabile comunale, rappresentando un collegamento fondamentale tra la frazione di Ceciliano, il centro cittadino e l’area dei centri commerciali e rafforzando e completando la rete esistente già ampliata attraverso altri progetti PNRR. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Ceciliano ad Arezzo in bici: inaugurato il nuovo tratto di ciclopedonale che collega la frazione alla città

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