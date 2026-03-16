Fare attività fisica annulla gli effetti dell’alcol? Ecco cosa c’è di vero secondo uno studio che ha seguito 25mila persone per 20 anni

Uno studio norvegese ha seguito 25.000 persone per 20 anni, analizzando l’effetto dell’attività fisica sui danni causati dall’alcol. La ricerca si concentra sulla relazione tra esercizio e consumo di alcol, senza trarre conclusioni definitive, ma evidenziando che l’attività fisica può influenzare alcuni aspetti legati all’uso di sostanze alcoliche. La discussione riguardo alla possibilità di compensare le conseguenze dell’alcol con l’attività fisica resta aperta.

Può l’attività fisica compensare i danni dell’alcol? È la domanda che ha riacceso il dibattito dopo la diffusione di una ricerca norvegese basata su uno dei più grandi studi di popolazione europei. L’analisi ha seguito per quasi vent’anni circa 25mila adulti, valutando nel tempo tre variabili chiave: consumo di alcol, livello di attività fisica e mortalità per tutte le cause. Il risultato centrale è meno rassicurante di quanto suggeriscano alcuni titoli: l’aumento del consumo di alcol nel tempo è associato a un aumento del rischio di morte, indipendentemente dal fatto che una persona sia fisicamente attiva oppure no. Tuttavia, a parità di consumo di alcol, chi mantiene uno stile di vita attivo presenta un rischio di mortalità più basso rispetto ai sedentari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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