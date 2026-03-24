U n’aria nuova inizia a soffiare tra i corridoi dei licei italiani, un cambiamento che punta dritto al cuore delle classi. La rivoluzione parte dal Ministero dell’Istruzione, il cui intento questa volta, non è apportare solo qualche ritocco ai programmi, ma realizzare una vera e propria riscrittura del modo in cui i ragazzi guarderanno il mondo. Ma, tra il profumo dei classici e l’irruzione dell’intelligenza artificiale, la scuola di domani che sta prendendo forma, non convince tutti e ha già acceso profonde polemiche. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X Nuovi programmi e linee guida per i licei italiani. Sulle scrivanie del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono giunti da pochissimo i nuovi documenti programmatici che ridisegneranno l’identità dei licei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le nuove linee guida del ministro Valditara puntano sul primato della lingua italiana, dell'identità occidentale e delle esperienze studio lavoro. Ma studenti e docenti si interrogano sui rischi di una scuola a due velocità

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