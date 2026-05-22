Un nuovo bando per lo stadio del Nuoto di Bari | Contributo più alto per coprire costi energia

È stato pubblicato un nuovo bando per la gestione dello stadio del Nuoto di Bari. Rispetto al precedente piano, che prevedeva un contributo comunale di 95mila euro all’anno, questa volta l’importo è stato aumentato. La decisione mira a coprire i costi energetici e a incentivare le adesioni, considerate insufficienti in passato. La nuova procedura si inserisce nel tentativo di garantire un’assegnazione più efficace dell’impianto. Sono stati definiti i criteri e le modalità di presentazione delle proposte da parte degli interessati.

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