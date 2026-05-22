Un nuovo bando per lo stadio del Nuoto di Bari | Contributo più alto per coprire costi energia

Da baritoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato un nuovo bando per la gestione dello stadio del Nuoto di Bari. Rispetto al precedente piano, che prevedeva un contributo comunale di 95mila euro all’anno, questa volta l’importo è stato aumentato. La decisione mira a coprire i costi energetici e a incentivare le adesioni, considerate insufficienti in passato. La nuova procedura si inserisce nel tentativo di garantire un’assegnazione più efficace dell’impianto. Sono stati definiti i criteri e le modalità di presentazione delle proposte da parte degli interessati.

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Un nuovo bando per la gestione dello stadio del Nuoto di Bari, con un contributo comunale più alto rispetto alle 95mila euro annuali previste dal piano precedente, in modo da evitare un altro flop nelle adesioni. L'idea è stata discussa nel corso dell'audizione della Commissione Bilancio del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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