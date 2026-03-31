Il bando per lo stadio del Nuoto di Bari | contributo più elevato e gestione di due piscine

Nel Consiglio comunale di Bari è tornata all'ordine del giorno la delibera della Giunta riguardante la gestione dello stadio del Nuoto. La proposta prevede un contributo più elevato e la gestione di due piscine. La discussione riguarda anche la riqualificazione dell'impianto natatorio situato nella città. La delibera sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea comunale nelle prossime settimane.

Confermato, dunque, l'aumento di 20mila euro rispetto alla gara del 2025. Resta fuori la vasca olimpionica da 50 metri, per la quale sarà necessario un piano di recupero In Consiglio comunale a Bari approda nuovamente la delibera di Giunta per la gestione dello stadio del Nuoto. Un provvedimento già inserito all'ordine del giorno della precedente assemblea, quella del 26 marzo, nella quale è stato discusso e approvato lo schema per il bando di concessione dello stadio San Nicola. Una seduta lunghissima che non ha consentito di affrontare il tema dell'impianto natatorio cittadino. Una struttura che necessita di un rilancio a livello gestionale, dopo che la precedente gara, pubblicata nel 2025, era andata deserta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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