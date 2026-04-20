Stadio del Nuoto di Bari verso il ritiro della delibera sul bando | Costi dell' energia alle stelle

Da baritoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stadio del Nuoto di Bari potrebbe presto vedere ritirata la delibera relativa al bando per la gestione delle piscine comunali. La motivazione principale riguarda gli aumenti significativi nei costi dell’energia, che hanno portato a una revisione delle decisioni prese finora. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulla tempistica del ritiro o sulle eventuali alternative presentate. La situazione rimane sotto attenzione da parte delle autorità coinvolte.

La delibera per la gestione delle piscine comunali nello Stadio del Nuoto di Bari potrebbe essere ritirata. L'argomento, inserito nell'ordine del giorno del Consiglio cittadino in programma domani pomeriggio alle 16, necessiterebbe di ulteriori passaggi burocratici. Si tratterebbe, dunque, di un.🔗 Leggi su Baritoday.it

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