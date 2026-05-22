Un innovativo complesso residenziale

A Empoli è stato completato un nuovo complesso residenziale progettato secondo i criteri del modello Nearly Zero Energy Building. L'edificio mira a ottenere la certificazione energetica CasaClima Gold. La struttura presenta caratteristiche specifiche di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, secondo le normative vigenti. L'intervento rappresenta un esempio di edilizia moderna orientata a ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità abitativa. La realizzazione coinvolge diverse tecnologie e soluzioni progettuali volte a ottimizzare l'efficienza dell'edificio.

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EMPOLI Un edificio realizzato secondo i criteri Nearly Zero Energy Building ed orientato al raggiungimento della certificazione energetica CasaClima Gold. L’innovativo intervento residenziale è in fase di costruzione in via Tripoli 2224 a Empoli (nella foto) grazie al progetto sviluppato da Andrea Guarducci, presidente di Enegan Spa, che conferma così il proprio impegno nella transizione energetica e nella sostenibilità, insieme a Fabio Taccini, professionista geometra e consulente esperto Casaclima. L’iniziativa introduce nel territorio un modello abitativo evoluto che integra sostenibilità ambientale, tecnologia impiantistica e qualità architettonica, in linea con le più recenti direttive europee in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di Co2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un innovativo complesso residenziale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Realizzazione di copertura in metallo per il complesso residenziale Perla Verde a Riccione Sullo stesso argomento Varese, via Lazio si rinnova: nasce un nuovo complesso residenzialeLa trasformazione di un pezzo di tessuto urbano consolidato a Varese ha ricevuto il via libera definitivo lo scorso 10 aprile. Leggi anche: Nuovo complesso residenziale, il sindaco: "Ritardi estremi del cantiere" A Empoli nasce Timber Building: il nuovo complesso residenziale sostenibile in legnoIl progetto di NZEBbuilding, sostenuto da Enegan, punta su edifici nZEB, certificazione CasaClima GOLD e innovazione energetica ... gonews.it A ROVIGO UN COMPLESSO RESIDENZIALE SOCIALE PER ANZIANI E DISABILISostenibilità ambientale e qualità della vita: ecco le parole d’ordine sulle quali nasce e trova fondamento il progetto del complesso di edilizia residenziale pubblica di Rovigo che porta la firma di ... disabili.com