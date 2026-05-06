Nuovo complesso residenziale il sindaco | Ritardi estremi del cantiere

Un nuovo complesso residenziale sta affrontando ritardi significativi nel completamento dei lavori, lasciando molte famiglie in attesa di trasferirsi. Il sindaco ha commentato la situazione, evidenziando che i lavori sono notevolmente in ritardo rispetto ai tempi previsti. Attualmente, le case non sono ancora state consegnate e le famiglie coinvolte si trovano in una situazione di incertezza. La vicenda ha suscitato attenzione tra residenti e istituzioni locali.

Quegli appartamenti non ancora consegnati, con decine di famiglie nel limbo. Il sindaco di San Donato Francesco Squeri ha scritto al Gruppo Caltagirone, titolare dell’intervento, per cercare di sbloccare l’impasse che si è creata nel comparto De Gasperi Ovest, uno spicchio di San Donato, nel quartiere Metanopoli, dov’è in corso la realizzazione di un nuovo complesso residenziale. La lettera riguarda, in particolare, le palazzine A, B e C, con accesso da via Fabiani, per un totale di 130 appartamenti. Svariate le persone che hanno comprato sulla carta, ma che ad oggi non sono ancora riuscite ad entrare in possesso delle r abitazioni. "Il cantiere presenta ritardi estremi sulle tempistiche di consegna e ad oggi non sembra ci siano accelerazioni - scrive Squeri a Leonardo Caltagirone, fondatore e proprietario del Gruppo -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo complesso residenziale, il sindaco: "Ritardi estremi del cantiere" Notizie correlate Varese, via Lazio si rinnova: nasce un nuovo complesso residenzialeLa trasformazione di un pezzo di tessuto urbano consolidato a Varese ha ricevuto il via libera definitivo lo scorso 10 aprile. Curiosità, tutto pronto per Terrazze Irnum: il nuovo complesso residenziale che rivoluziona la zona IrnoCresce la curiosità per il recupero urbano del lotto su cui in passato insisteva l'ex Ceramica Ernestine, nota per la produzione di elementi ceramici... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuovo complesso residenziale, il sindaco: Ritardi estremi del cantiere; Ipes, completato un nuovo complesso residenziale a Dobbiaco; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: IPES, COMPLETATO UN NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE A DOBBIACO; Toll Brothers Inc annuncia un nuovo complesso residenziale di lusso a Danbury, nel Connecticut. Nuovo complesso residenziale, il sindaco: Ritardi estremi del cantiereQuegli appartamenti non ancora consegnati, con decine di famiglie nel limbo. Il sindaco di San Donato Francesco Squeri ... ilgiorno.it Appartamenti da 350mq con affaccio sul laghetto. Il progetto che cambia il cuore della Roma beneSulla collina che guarda l'Olimpica, dove oggi svetta una gigante gru blu, nascerà un nuovo complesso residenziale che prenderà il posto della vecchia clinica dei calciatori ... romatoday.it Trieste, inaugurato il nuovo complesso sportivo di San Giovanni: due palestre e spazi polifunzionali per oltre 4 milioni di euro Tutto su Trieste, in tempo reale e senza filtri. Seguici su Instagram: https://www.instagram.com/trieste.news_igsh=ZWY4ZW1pM - facebook.com facebook Con la consegna alla popolazione di Chernivtsi del nuovo complesso abitativo, destinato a fornire rifugio sicuro e dignità a chi è stato privato della propria casa a causa del protrarsi del conflitto, prosegue l’impegno umanitario della Croce Rossa Italiana in terr x.com