Varese via Lazio si rinnova | nasce un nuovo complesso residenziale

A Varese, la strada Lazio sta cambiando volto con la realizzazione di un nuovo complesso residenziale. La trasformazione di una zona già edificata in città ha ottenuto l’approvazione definitiva il 10 aprile, segnando un passo importante per il riqualificamento dell’area. La realizzazione di questa nuova struttura porta con sé modifiche nell’aspetto e nell’uso dello spazio urbano già esistente.

La trasformazione di un pezzo di tessuto urbano consolidato a Varese ha ricevuto il via libera definitivo lo scorso 10 aprile. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Galimberti, ha infatti approvato il Piano Attuativo per la rigenerazione dell’area situata in via Lazio tra i civici 3, 5 e 7, dove sorgeva la vecchia ferramenta. L’intervento, che coinvolge una proprietà della Via Lazio Tre S.r.l., si inserisce nelle strategie di riqualificazione dei tessuti urbani previste dal Piano di Governo del Territorio (PGT) sotto la categoria TUC R2. Dall’ex area commerciale al nuovo comparto residenziale. Il progetto, che porterà un volto completamente nuovo alla zona, è stato curato dall’architetto Sacchetti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, via Lazio si rinnova: nasce un nuovo complesso residenziale Notizie correlate Curiosità, tutto pronto per Terrazze Irnum: il nuovo complesso residenziale che rivoluziona la zona IrnoCresce la curiosità per il recupero urbano del lotto su cui in passato insisteva l'ex Ceramica Ernestine, nota per la produzione di elementi ceramici... Avellino, sette indagati per lottizzazione abusiva: sequestrato un complesso residenziale in Via ZigarelliAvellino – Sette persone risultano indagate per reati a vario titolo, tra cui lottizzazione abusiva; a due di loro viene contestato anche il falso. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Varese, paura in via Lazio: fiamme nella notte distruggono tre auto; Varese, auto a fuoco in via Lazio; Fiamme nella notte a Varese: bruciano due autoin via Lazio; Varese: Auto in fiamme nei pressi dell'ospedale. Via Lazio cambia volto: approvato il piano per il nuovo intervento residenziale al posto della ex FerramentaUn aspetto centrale dell’accordo riguarda le opere a scomputo. Tra queste spicca la riqualificazione e realizzazione del marciapiede in via Lazio, un’opera pubblica che mira a migliorare la fruibilità ... varesenews.it Varese, paura in via Lazio: fiamme nella notte distruggono tre autoVARESE, 13 aprile 2026-Un violento incendio ha scosso la tranquillità della serata di ieri, domenica 12 aprile, in via Lazio a Varese. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è stata improv ... varese7press.it Presentato il nuovo modello CSA per ripensare l’assistenza agli anziani, incontro promosso da Uneba Varese. facebook Ore 08:26 16/04/2026 #autostradaA8 MILANO-VARESE Varese CODA di 3 km per incidente tra Castellanza e Busto Arsizio dal km 21 #aspilombardia x.com