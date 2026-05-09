Cantine Aperte al Valdichiana Village
Il Valdichiana Designer Village si prepara a ospitare l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, un evento programmato per sabato 23 maggio a partire dalle 16. La manifestazione combina degustazioni di vino, esposizioni culturali e iniziative di solidarietà, coinvolgendo diverse cantine della zona. L’evento si svolge nel contesto del Valdichiana Village, un luogo noto per ospitare iniziative legate al settore enologico e artistico.
Valdichiana Designer Village si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, appuntamento che unisce vino, cultura e solidarietà, in programma sabato 23 maggio a partire dalle ore 16.L’evento, giunto alla sua quarta edizione, si conferma come uno degli.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Contenuti e approfondimenti
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